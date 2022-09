Tite convoca Brasil com Pedro, Bremer e Ibañez em penúltima lista até Copa

O técnico Tite convocou, na manhã desta sexta-feira (9/9), 26 jogadores para os dois últimos amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo do Catar. São várias novidades, como os zagueiros Bremer (ex-Atlético e atualmente na Juventus) e Ibañez (Roma), além das voltas do meia Everton Ribeiro (Flamengo) e dos atacantes Roberto Firmino (Liverpool), Antony (Manchester United) e Pedro (Flamengo). Veja a lista completa ao fim do texto. Por outro lado, ficaram de fora jogadores frequentemente convocados ao longo do ciclo pré-Copa do Mundo, como o lateral-direito Daniel Alves (Pumas), o meia Philippe Coutinho (Aston Villa) e o atacante Gabriel Jesus (Arsenal). Sem Daniel Alves, Tite optou por convocar apenas Danilo (Juventus) como lateral-direito de origem. O técnico pontuou a possibilidade de utilizar os zagueiros Éder Militão (Real Madrid) ou Ibañez na posição.

Na Data Fifa de setembro, o Brasil vai jogar duas vezes na França. No dia 23, enfrenta Gana em Le Havre, no Stade Océane. Depois, no dia 27, encara a Tunísia no Parque dos Príncipes, em Paris. Ambos os jogos estão marcados para 20h30 (de Brasília).

São os dois últimos amistosos da Seleção Brasileira antes do Mundial do Catar, que vai de 20 de novembro a 18 de dezembro.

Veja a lista de convocados

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Zagueiros

Bremer (Juventus)

Thiago Silva (Chelsea)

Marquinhos (PSG)

Éder Militão (Real Madrid)

Ibañez (Roma)





Meio-campistas

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes

Antony (Manchester United)



Matheus Cunha (Atlético de Madrid) Neymar (PSG) Roberto Firmino (Liverpool)Matheus Cunha (Atlético de Madrid) Pedro (Flamengo)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)