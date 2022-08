Tite elogia Pedro e explica planos para lista do ataque na Copa

O ataque é um dos setores de maior concorrência na Seleção Brasileira por vagas na Copa do Mundo. Enquanto Neymar, Raphinha, Vinícius Júnior e Richarlison têm lugar certo na lista dos 26, Gabriel Jesus, Rodrygo, Matheus Cunha e Antony são muito prováveis. Quem aparece como forte candidato de última hora é Pedro, do Flamengo, que vive grande fase.

Autor de 20 gols e cinco assistências em 2022, num total de 47 jogos, o atacante rubro-negro ouve elogios de Tite a cada entrevista. Não foi diferente no papo do treinador com o Superesportes nessa segunda-feira (24).

A menos de três meses do Mundial, o treinador sabe que Pedro vive um momento único. Por isso, pode ser coroado com a ida ao Catar.

“Eu quero ter a devida justiça de falar de todos eles, porém cada etapa tem um nome que mais está na mídia em função do bom desempenho naquele momento. Por que estou falando isso? Porque foi o Hulk ali atrás que estava arrebentando. O momento seguinte, agora, é do Pedro. Antes foi do Barbosa (Gabriel Barbosa, o Gabigol). O Gabriel Jesus não vinha jogando frequentemente de 9 no City e agora está (no Arsenal). O Firmino está retomando uma titularidade (no Liverpool), dando uma sequência, porém com características diferentes”, analisou Tite.

Os diferenciais do flamenguista na briga por uma das vagas na Copa, segundo Tite, são ter forte jogo aéreo e fazer o pivô como poucos.

“Se olhar o Hulk e se pegar o Gabriel Barbosa, você vê que tem uma similaridade deles de origem. São jogadores que vieram do lado de campo para dentro. São jogadores de movimentação. Não dá para querer que eles sejam ‘Fred’, digo a característica do Fred (ex-Fluminense). Quem é Fred? Pedro. É o jogador da bola aérea, da tabela curta, da inteligência, do um-dois numa infiltração”, pontuou.

“O que temos como ideia? Ter jogadores com diferentes características daquilo que estrategicamente o jogo pode pedir”, completou Tite, dando mais sinais de que Pedro está forte perante a concorrência. Bruno Baquete reforça discurso de Tite

Analista de desempenho da Seleção Brasileira, Bruno Baquete complementou a análise durante o podcast Superesportes Entrevista.

“E aí entra todo o estudo que a gente tem dos adversários. Então, hoje a gente tem duas formas essenciais, com externos jogando pelos lados, tem jogadores mais de movimentação por dentro, ou um externo de flutuação com um atacante mais fixo. Pode ser mais fixo mesmo ou característica mais híbrida que o professor (Tite) falou. Inclusive com o (Matheus) Cunha, que também dá essa alternância. Um cara mais fixo, que também tem essa flutuação”, disse.

Tite ainda interferiu para lembrar outra formação possível. “E acrescento mais. Neymar 9, com liberdade de criação, com Paquetá vindo por dentro, como aconteceu em alguns jogos”.