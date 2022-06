Tite ensaia Seleção para enfrentar Japão com Alisson, Arana e Vini Júnior

A Seleção Brasileira realizou, neste sábado, o primeiro treino para encarar o Japão em Tóquio. Para a atividade preparatória, o técnico Tite promoveu três mudanças na equipe titular.

A primeira alteração foi a entrada de Alisson no lugar de Weverton. Por ter disputado a final da Liga dos Campeões, o goleiro do Liverpool não entrou em campo na goleada sobre a Coreia do Sul por 5 a 1.

Já na lateral esquerda, Guilherme Arana treinou no lugar de Alex Sandro, grande destaque da vitória no último amistoso. Por fim, o atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, que marcou o gol na decisão da Champions League, deve iniciar a próxima partida da Seleção em vez de Richarlison.

Levando em conta as mudanças, Tite deve escalar o seguinte time para enfrentar o Japão: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Casemiro e Fred; Raphinha, Lucas Paquetá, Neymar e Vinícius Júnior. O quarteto de ataque, aliás, foi elogiado por Raphinha em coletiva de imprensa.

A partida amistosa entre Brasil e Japão será disputada no Estádio Nacional, em Tóquio, na segunda-feira. A bola rola às 7h20 (de Brasília).