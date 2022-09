Tite fala sobre laterais da Seleção e justifica convocação de Pedro

Nesta sexta-feira (9/9), Tite anunciou os 26 convocados que representarão a Seleção Brasileira nos dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo. Nesta Data Fifa, o Brasil encara as seleções de Gana e Tunísia, nos dias 23 e 27 de setembro respectivamente.

Em entrevista coletiva, o técnico falou sobre as laterais da Seleção. Nesta convocação, o comandante optou por chamar apenas um lateral direito (Danilo), mencionando que os zagueiros Éder Militão e Ibañez podem fazer a função.

“Quando tu fala de improviso, está sendo impreciso na avaliação tática da equipe. A Seleção Brasileira constrói de uma forma diferente nas laterais do que, por exemplo, o Rodinei que está muito bem, faz no Flamengo. Ela é uma construção interna. O início do Militão é de lateral, por exemplo”, disse.

Guilherme Arana

Tite também fez questão de mencionar o lateral esquerdo Arana , que se lesionou gravemente no última quarta-feira (7/9) em partida do Atlético contra o Bragantino pelo Brasileirão. O atleta teve lesão multiligamentar do joelho esquerdo e está fora da temporada.

“Quando falamos com o Arana, passamos toda a energia. Que ele sinta o momento, mas entenda que possa sair desta situação espiritualmente mais forte”, afirmou.

Daniel Alves teve o nome citado pelo preparador físico da Seleção, Fábio Mahseredjian, que comentou a ausência do atleta na convocação e o momento vivido pelo jogador.

“O Dani chegou ao México e cinco dias após fez sua estreia. Não teve pré-temporada. Teve uma gastroenterite que o fez perder massa magra. Isso, claramente, afetou sua performance no estado físico. Sabemos que ele pode fazer, mas neste momento não se encontra em condições de estar conosco para estes dois jogos. Mas se tratando da Copa do Mundo ele pode voltar sim”, garantiu.

Convocação de Pedro

Além disso, Tite justificou a convocação de Pedro, centroavante do Flamengo que vive grande fase na temporada.

“O Pedro já fez parte do grupo e já jogou. Ele especificamente é um ‘9’ de área terminal. Jogador da última bola, jogador da conclusão. É o Fred atual. Tem grande capacidade de construção. Contra uma equipe que joga muito atrás, fechada, precisa de jogadas de lado que te permitam um gol de cabeça”, finalizou.