Tite faz revelações sobre lista da Seleção, Atlético e elogia Cruzeiro

Tite e o analista de desempenho da Seleção Brasileira, Bruno Baquete, falaram da expectativa para a convocação de 26 nomes para a Copa do Mundo do Catar. Em entrevista exclusiva ao podcast Superesportes Entrevista, o técnicoe o analista de desempenho da Seleção Brasileira,, falaram da expectativa para a convocação de 26 nomes para a Copa do Mundo do Catar.

O comandante da Seleção revelou que ainda não tem nem sequer 20 convocados definidos, mas que acompanha bem de perto 45 atletas para o Mundial.

“Temos 45 (nomes), acompanhando de uma forma mais direta, mas também a gente não fecha os olhos. Também não fico segurando nome nenhum, até pelo reconhecimento dos atletas que estão trabalhando comigo. Por exemplo, entrou (nessa lista) o Gilberto, lateral-direito do Benfica, que está numa grande temporada. Temos três ou quatro nomes em cada função. Com a evolução e o desempenho técnico de cada um, a gente traz esses 55 nomes”, explicou. Os 55 nomes citados pelo treinador são os da lista provistória a ser enviada à Fifa.

“Em relação à lista desses 26, se eu disser (que tenho 20 definidos), talvez seja demais”, completou Tite.

O treinador ainda revelou em primeira mão ao Superesportes os nomes do Atlético que estão em seu radar para formação da lista e se o momento do time de Cuca no Campeonato Brasileiro pode ou não interferir nas convocações.