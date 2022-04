Tite quer convocação com 26 jogadores para a Copa: ‘Alternativas táticas’

Os grupos da Copa do Mundo do Catar já estão definidos. A Seleção Brasileira terá pela frente Sérvia, Suíça e Camarões. Visando a convocação para a competição, Tite defendeu que o limite seja de 26 jogadores na lista, e não 23, como nas últimas edições.

“(Há mais) alternativas táticas, técnicas e individuais na medida em que têm essa busca pela titularidade. É normal, natural, a gente fomenta, eleva o nível técnico. Tendo cinco substituições e essas possibilidades, olhei para a nossa realidade no sentido de pleitear 26 jogadores”, disse o treinador ao Sportv.

“Não está definido ainda, é uma tendência de todos os técnicos, que se manifestaram dessa forma. Alguns têm a intenção de fazer dessa forma, outros não, sentiram problemas quando colocam jogadores a mais e não poder administrar a situação. A Fifa ouviu, mas deve definir essa situação na sequência”, acrescentou.

O Brasil vai estrear na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, diante da Sérvia. No dia 28 do mesmo mês, a Seleção duela com a Suíça e fecha a participação na fase de grupos no dia 2 de dezembro, contra Camarões.