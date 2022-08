‘Tivemos mais consistência para buscar a virada’, avalia Enderson após triunfo

Com a Fonte Nova lotada, o Bahia venceu o Vasco, chegou a 47 pontos e segue com a segunda melhor campanha na Série B 2022. O placar foi construído ainda no primeiro tempo, de virada, com um gol contra de Quintero e outro de Ricardo Goulart, que estreou no time titular. O meio-campista marcou o segundo tricolor e reforçou que a atuação na partida cumpre com o que o clube espera do seu papel.

“A gente sabe que minha contratação foi nesse intuito. Meu posicionamento é de ter esse comprometimento, de ajudar com assistência e gol. Nossa equipe está se dedicando, fez uma ótima semana e foi coroada com um triunfo importante”, explicou.

“Foi um momento que nunca tinha passado. Tentei proteger o meu goleiro, mas foi uma bola rápida que acabou batendo em meu ombro, mas fui feliz e conseguimos virar no primeiro tempo”, explicou

Goulart foi também foi elogiado pelo técnico Enderson Moreira. “Ricardo é um jogador multicampeão por onde passou, dispensa apresentações. É um jogador de muita qualidade. Estamos com todo carinho com ele para fazer essa readaptação de maneira tranquila, que a gente não coloque de qualquer jeito. Jogador decisivo, com muita qualidade, foi um cabeceio bonito de se ver. Tenho certeza que ele vai nos ajudar muito”, afirmou.

Apesar do resultado, o Bahia tem notícias para lamentar, com as lesões do lateral esquerdo Matheus Bahia e do zagueiro Luiz Otávio. A dupla ainda será examinada pelo departamento médico tricolor, mas dificilmente estará em campo diante da Ponte Preta, quarta-feira (31), pela 27ª rodada.

“Senti uma dor muito forte na hora. Achei que daria para voltar, mas fui tentar levantar e não consegui. É tratar da melhor forma, para voltar o mais rápido possível”, disse o lateral em entrevista na zona mista da Fonte Nova.

Outro atleta que comemorou bastante os três pontos na partida foi Vitor Jacaré. O jogador conseguiu se destacar individualmente e ainda foi combativo para ajudar o setor defensivo. O camisa 29 foi eleito pelo público e pela equipe da TV Globo como o ‘Craque da Rodada’.

“Emocionante ver 48 mil torcedores apoiando esse clube gigante.Temos que agradecer muito a essa torcida que comparece a todos os jogos. E vamos cumprir nossa missão de devolver o time à Série A”, declarou Jacaré.

Empurrado pela torcida

O técnico Enderson Moreira elogiou a torcida que compareceu e ajudou a quebrar o recorde de público na arena em jogos de clubes. “Antes de mais nada, agradecer aos que compareceram e aos que estão acompanhando por rádio, TV e internet. Foi uma energia muito boa. A gente se sentiu acolhido. No jogo passado sofremos gol no último lance e algumas pessoas foram injustas com atletas nossos. Ninguém erra porque quer. São atletas que podem falhar. Mas foi um jogo em que a gente conduziu muito bem contra o Vasco da Gama, que é um gigante, assim como o Bahia”, afirmou em entrevista pós-jogo.

Sobre o papel do time em campo, o treinador lembrou que o placar poderia ter sido maior, se não fossem as chances perdidas no segundo tempo.

“Criamos oportunidades e mesmo no 2×1 seguimos criando situações, dando o mínimo de chances. Tivemos um desequilíbrio quando tomamos o gol, uns dez minutos ficamos muito emocionais e pouco racionais. Jogamos com aquela vontade de acertar e empatar de qualquer forma, aí começamos a errar. Depois tivemos mais consistência para buscar a virada” definiu.