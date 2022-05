TJ suspende sessão on-line após homem aparecer sentado em privada

Uma sessão virtual da 21ª câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), nesta quarta-feira (25/5), precisou ser interrompida após uma das partes do processo aparecer sentado em um vaso sanitário.

O homem, ainda não identificado, não percebeu que a câmera estava ligada e apareceu nu, sentado em uma privada, durante a transmissão da sessão. A transmissão foi suspensa e retomada logo depois.

Nesta quinta-feira (26/5), o TJRS emitiu uma nota de esclarecimento sobre o ocorrido. Contudo, eles não esclarecem se o homem era a parte apelante ou apelada.

Confira a nota na íntegra:

“Com relação ao episódio ocorrido na tarde dessa quarta-feira (25/5), durante sessão de julgamento da 21ª Câmara Cível, em que uma pessoa aparece no banheiro com a câmera de vídeo ligada, cumpre esclarecer que não se trata de Magistrado, Procurador, Advogado ou Servidor do TJ. Trata-se de parte em processo cujo julgamento ainda não havia iniciado, mas que indevidamente se encontrava com a câmera aberta. A sessão foi suspensa e retomada após o imediato bloqueio. As providências cabíveis já estão sendo tomadas para apurar detalhadamente o ocorrido.”