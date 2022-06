Toda transa termina em orgasmo? Veja se dá para ter sexo bom sem gozar

O fim de toda boa transa culmina em um orgasmo? Não necessariamente. Há quem defina o ápice do prazer como a cereja do bolo, e defenda que só é possível apreciar o todo se este elemento final estiver presente. Existem também pessoas que acreditam que se o sexo está bom, tudo bem não terminar em orgasmo.

O especialista Marlon Mattedi, psicólogo da plataforma Sexo sem Dúvida, esclarece: “Uma transa boa não necessariamente termina em orgasmo, mas gozar com certeza deixa tudo muito melhor”. Além disso, ele elenca os benefícios do ápice do prazer para a saúde física e emocional: “Conecta o casal, torna a relação mais prazerosa, melhora a intimidade”.



Young couple making love Algumas dicas podem fazer o orgasmo ficar ainda mais intenso



gay couple have sex in the bed Estar presente no momento é um passo importante



Two girls kissing over dead body Explorar outras áreas de prazer do corpo também é uma ótima estratégia de intensificação de prazer



Midsection Of Lesbian Couple In Bra At Home Deixar a mente livre para fantasiar também ajuda a gozada ser ainda melhor



Sexo sem conclusão?

A sexóloga Jéssica Siqueira, da Sexo sem Dúvida, esclarece que não é poirque não atingiu o orgasmo que não concluiu o sexo. A transa pode acabar simplesmente quando os envolvidos se cansam, ainda que não tenha alcançado o clímax.

“O prazer do sexo está relacionado a todos os estímulos que acontecem no momento da interação, se estiver dando prazer vale a pena continuar a transa”

Não gozou?

A conversa não é nova. Ter tesão, estar conectado, curtir a transa e não gozar pode acontecer. A especialista reforça que não é porque não houve o orgasmo que significa que a transa não foi boa.

Marlon lembra que gozo não pode estar atrelado à obrigação: “Há dias que não queremos ter orgasmo, a gente só quer sentir. A obrigação não é afrodisíaca. Não pode ser um único caminho, e um único objetivo da transa”, aconselha.

Acaba quando termina

E se o sexo está bom mas os pares já cansaram, como saber se é hora de parar? Marlon reforça que não há rituais: “O sexo não precisa ser encerrado no orgasmo, pode terminar quando qualquer um cansar”.

Curtir o processo

Por fim, não há como concluir se toda boa transa termina em orgasmo. Mas é preciso que todo o ato seja prazeroso enquanto durar. A excitação começa muitas vezes na imaginação, na fantasia da transa e continua durante o ato.

Não gozar é normal. Porém é importante curtir a transa.

Confira o podcast Prazer sem tabus:

