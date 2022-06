‘Todas as estatais dão lucro; no passado, davam prejuízo’, defende Bruno Bianco

Nesta sexta-feira, 3, o programa Pânico recebeu Bruno Bianco, Advogado-Geral da União. Em entrevista, ele analisou a perfomance do governo de Jair Bolsonaro e ressaltou pontos positivos. “Marco do saneamento é a coisa mais importante do país, 50% dos municípios não tinha água tratada. O marco do saneamento muda a economia do país. Lei de liberdade econômica foi fundamental, mudou o Brasil no ranking de menos burocracia. Mais de 40 normas aprofundando a reforma trabalhista, um país mais leve e mais simples, abertura de empresas em dois ou três dias. Brasil mudando e podendo empreender para aquele que quer empreender fazê-lo com tranquilidade”, observou. “Hoje, nós temos quase um trilhão de dinheiro privado investido na infraestrutura, toda a malha de transportes do Brasil mudando no governo Bolsonaro. Todas as estatais dando lucro, no passado davam prejuízo. Toda empresa pública tem uma função social, esse é um ponto fundamental.”

Para ele, que também trabalhou no governo de Dilma Rousseff, há diferenças no governo Bolsonaro quanto a forma de separar a gestão em relação à campanha para a reeleição. “Eu participei de vários governos, a diferença que eu estou vivenciando é que não há, por parte do Bolsonaro, qualquer tipo de postura visando a eleição. Por isso a gente vê o Bolsonaro ouvindo o Paulo Guedes, e ouve muito”, disse. Bianco avaliou que a relação entre Guedes e Bolsonaro é um dos pontos fortes do atual governo federal. “É um bom casamento. O Paulo Guedes diz: ‘Isso não pode’. Bolsonaro leva isso em conta. Ali é um casamento perfeito, na minha ótica. Eu vejo que as coisas estão caminhando e o objetivo do presidente da República é resolver os problemas que se colocam todos os dias à frente dele”, concluiu.

Confira na íntegra a entrevista com Bruno Bianco: