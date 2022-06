Todd Howard diz que o desenvolvimento de Starfield está quase completo

Starfield é sem dúvidas o maior projeto já desenvolvido pela Bethesda, o jogo está em produção há vários anos e infelizmente sofreu adiamento para 2023, pois até então, sua data de lançamento era Novembro deste ano.

A boa notícia é que tudo indica que a produção de Starfield já está praticamente finalizada. Em uma recente entrevista, Todd Howard da Bethesda comenta sobre o estado atual do jogo e confirma que Starfield está em seus estágios finais de desenvolvimento.

De acordo com Todd Howard, a equipe de Starfield está dando os retoques finais no jogo antes de seu lançamento oficial para o público. Todd também lembra que Starfield representa uma oportunidade incrível para a Bethesda.

Todd Howard também comenta a respeito sobre o jogo e suas plataformas, pois Starfield vai estar disponível no PC, Xbox ou xCloud, todos poderão curtir o jogo em qualquer lugar. Ele diz:

‘Nossa capacidade de transportar pessoas, de colocá-las em novos mundos, onde elas possam ter uma experiência que, no momento em que você está nele, parece real por causa das emoções que você vivencia.

Vimos isso em nossas outras franquias, como The Elder Scrolls, Skyrim e Fallout. Agora estamos trabalhando em estreita colaboração com o Xbox para tornar Starfield o melhor possível.’