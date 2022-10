Todos os novos lançamentos chegando ao Xbox em outubro de 2022

Bem-vindo ao seu novo resumo de lançamentos de jogos do Xbox para outubro de 2022! Abaixo, preparamos uma lista completa de todos os jogos confirmados para Xbox em outubro de 2022 até agora. Também lançamos os jogos do Xbox Game Pass que conhecemos…

Sem mais delongas, aqui estão os novos lançamentos de jogos no Xbox em outubro de 2022:

Alfred Hitchcock – Vertigo (4 de outubro)

Dakar Desert Rally (4 de outubro)

Kamikaze Veggies (4 de outubro)

Overwatch 2 (4 de outubro)

Falling Out (6 de outubro)

Josh Journey: Darkness Totems (6 de outubro)

Medieval Dynasty (6 de outubro)

A Frog’s Job (7 de outubro)

Dragon Prana (7 de outubro)

L.O.L. Surprise! B.B.s Born To Travel (7 de outubro)

Pandaty (7 de outubro)

Paper Flight – Super Speed Dash (7 de outubro)

Asterigos: Curse Of The Stars (11 de outubro)

Eville (11 de outubro)

No More Heroes 3 (11 de outubro)

Bloodwash (12 de outubro)

Unusual Findings (12 de outubro)

Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia (13 de outubro)

Dying Light 2: Stay Human – Bloody Ties DLC (13 de outubro)

The Eternal Cylinder Next-Gen Upgrade (13 de outubro)

The Last Oricru (13 de outubro)

Winter Games 2023 (13 de outubro)

Dragon Ball: The Breakers (14 de outubro)

NHL 23 (14 de outubro)

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway (14 de outubro)

PGA Tour 2K23 (14 de outubro)

Saint Kotar (14 de outubro)

Scorn (14 de outubro)

Star Trek Prodigy: Supernova (14 de outubro)

Trifox (14 de outubro)

A Plague Tale: Requiem (18 de outubro)

Ghostbusters: Spirits Unleashed (18 de outubro)

Them’s Fightin’ Herds (18 de outubro)

The Last Hero Of Nostalgaia (19 de outubro)

Batora: Lost Haven (20 de outubro)

Gas Station Simulator (20 de outubro)

Norco (20 de outubro)

Second Extinction (20 de outubro)

Warhammer 40K: Shootas, Blood & Teef (20 de outubro)

Aery – Last Day Of Earth (21 de outubro)

Gotham Knights (21 de outubro)

New Tales From The Borderlands (21 de outubro)

Persona 5 Royal (21 de outubro)

Miraculous: Rise Of The Sphynx (25 de outubro)

Mount & Blade 2: Bannerlord (25 de outubro)

Temple Of Horror (26 de outubro)

Gunfire Reborn (27 de outubro)

Saturnalia (27 de outubro)

Signalis (27 de outubro)

Star Ocean: The Divine Force (27 de outubro)

Call Of Duty: Modern Warfare 2 (28 de outubro)

Charon’s Staircase (28 de outubro)

Resident Evil Village Gold Edition (28 de outubro)

Broken Pieces (31 de outubro)

Jogos anunciados para o Xbox Game Pass em outubro de 2022 (até agora)