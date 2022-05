Tolima vence Del Valle e assume o 2º lugar no grupo de Atlético e América

O Tolima-COL venceu o Independiente del Valle-EQU por 1 a 0 nessa quarta-feira e chegou a vice-liderança do Grupo D da Copa Libertadores, o mesmo de Atlético e América. O gol da partida disputada no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia, foi marcado por Andrés Ibargüe, aos 43 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, os colombianos chegaram aos sete pontos, um a menos do que o Galo, líder do grupo. Apesar de não ser o pior cenário – um eventual triunfo do Del Valle eliminaria o América -, a vitória do Tolima complica ainda mais a situação do Coelho na competição.

Na última colocação com apenas um ponto, o América precisa vencer as suas duas últimas partidas para ter chances de avançar. O time ainda torce para que o Tolima não faça mais pontos. Veja aqui a classificação completa do grupo.

Já o Atlético pode garantir a classificação na próxima rodada, caso vença o Del Valle, e o América derrote o Tolima. Neste cenário, o alvinegro chegaria a 11 pontos e não poderia mais ser ultrapassado pelo terceiro colocado.