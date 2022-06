Tolima e Flamengo se enfrentarão nesta quarta-feira (29), às 21h30, no estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O duelo será transmitido na TV e na internet por ESPN e Star+

A partida também terá transmissão em tempo real no Superesportes.

Jogo de volta

O duelo de volta entre Flamengo e Tolima será realizado no dia 6 de julho (quarta-feira), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro.