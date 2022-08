Tom Cavalcante afirmou ter sido pego de surpresa com a notícia da perda de Cláudia Jimenez, que morreu aos 63 anos neste sábado (20/8), no Rio de Janeiro. Os atores trabalharam juntos no seriado Sai de Baixo, interpretando o casal Ribamar e Edileuza.

“Minha amada Claudinha, soube agora da sua partida! É sempre assim, a indesejável da morte chega sem avisar. Estou profundamente triste e aqui parado escrevendo meu texto de despedida com lágrimas nos olhos e com aquela vontade enorme de te ligar, ouvir sua voz e rimos juntos como sempre, para ao final vermos que tudo não passou de mais uma pegadinha daquelas que o Ribamar aprontava com a sua eterna Edileuza. Sei que não por isso falo por aqui! Você é parte da minha vida em valiosos e inesquecíveis momentos.”

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Tom Cavalcante (@tomcavalcante)

De acordo com Tom, ele se sente honrado de ter trabalhado com a colega. “Nossas vidas se cruzaram para meu orgulho e privilégio e tenho isso como sagrado. Tua luz não se apaga aqui ela simplesmente se move plena em luminosidade infinita. Gratidão amiga pelo impacto profissional de sucesso que causaste em minha vida e na vida de milhares! Te amo, receba meu afeto, meu beijo e descanse em paz! Deus de amor e bondade anjos de luz despertai-vos para a chegada da nossa Claudinha. Amém”.

Falecimento A atriz, roteirista, dubladora e humorista Claudia Jimenez morreu no início da manhã deste sábado (20/8), no Rio, aos 63 anos. A intérprete de Dona Cacilda, da Escolinha do Professor Raimundo, e de Edileuza, de Sai de Baixo, estava internada no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul. De acordo com a TV Globo, a artista morreu devido a uma insuficiência cardíaca.

O post Tom Cavalcante se despede de Claudia Jimenez: “Inesquecíveis momentos” apareceu primeiro em Metrópoles.