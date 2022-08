Tony Ramos se despede de Claudia Jimenez: “Deus já te recebeu”

O ator Tony Ramos se juntou à lista dos artistas brasileiros que lamentaram a morte da atriz Claudia Jimenez. “Nós fomos amigos sem sermos íntimos, do lado de lá da tela”, revelou ele ao programa É de Casa, do qual era convidado. Jimenez faleceu neste sábado (20/08), devido a uma insuficiência cardíaca.

Os dois chegaram a contracenar em novelas da emissora, como em Torre de Babel (1998) e As Filhas da Mãe (2001). Durante o programa, Ramos relembrou momentos em que se encontrava com a atriz pelos corredores do estúdio global:

“Quando nos cruzávamos, era uma grande festa. Quando ela cruzava com a minha mulher [Lidiane Barbosa], falava: ‘linda, segura esse homem’. Nós compartilhávamos fatos profundos, filosóficos sobre vida, comportamento, teatro. Deus te receba e já te recebeu, Claudia. Grande atriz e humorista. Descanse em paz! Ela vinha dando alguns sustos na saúde, mas agora foi descansar. Quem estiver com saudade vai ver Sai de Baixo, as novelas. O Brasil perde uma grande humorista e atriz de profundidade”, lamentou.

A morte de Claudia Jimenez A atriz Claudia Jimenez faleceu na manhã deste sábado (20/08) devido a uma insuficiência cardíaca. Aos 63 anos, Jimenez, que também é humorista, estava internada em um hospital na zona sul do Rio de Janeiro.

Ainda na década de 1980, Claudia Jimenez foi diagnosticada com um tumor maligno atrás do coração. Mesmo contra diversos prognósticos negativos, ela conseguiu se curar. Porém, as sequelas das sessões de radioterapia afetaram os tecidos do seu coração.

Devido à sua condição cardíaca, Jimenez precisou passar por três cirurgias: em 1999, introduziu cinco pontes de safena no coração; em 2012, fez a substituição de uma válvula aórtica. Dois anos depois, colocou um marca-passo.

