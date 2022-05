Tony Salles sofre lesão no tornozelo e cancela show

O cantor Tony Salles sofreu um rompimento no tornozelo no show que realizava em Vitória (ES). O artista disse que sofreu um “acidente”, mas não deu detalhes do que causou a lesão.

No Instagram, ele escreveu: “Meus amores, infelizmente sofri um acidente aqui no show em Vitória – ES e rompi os ligamentos do tornozelo. Mas já fui medicado e agora é só tratar. Fiquem tranquilos que estou bem e logo logo estarei 100% novamente com fé em DEUS. Galera de Vitória eu amo vcs. Obrigado por todo carinho de sempre”

Em razão do acidente, a banda Parangolé cancelou a apresnetação que faria neste domingo em Porto Seguro. Os próximos shows estão mantidos, segundo a assessoria.

Personaldiades se manifestaram em solidariedade ao cantor. Márcio Vitor, Xanddy, Margareth Menezes e Mari Antunes desejaram rápidas melhoras ao artista.