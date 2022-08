TOP 10: As séries e filmes favoritos dos brasileiros na primeira semana de agosto

Para aproveitar o final de semana, separamos as séries e filmes que foram tendência nessa primeira semana de agosto. Na Netflix, a estreia da segunda temporada da série Bom dia, Verônica a colocou em segundo lugar no topo das séries mais assistidas da plataforma. No Disney+, a animação Lightyear é a tendência do momento e no HBO Max, o anime Naruto foi a produção mais assistida na plataforma.

+ Tainá Müller comemora sucesso na estreia da segunda temporada de ‘Bom Dia, Verônica’

O TOP 10 da Netflix é feita a partir de algoritmos que identificam quais séries e filmes foram os mais assistidos em cada país e mundialmente na plataforma. O TOP 10: FILMES na Netflix Brasil hoje (06) é formado por: 1. Continência ao Amor (2022), 2. Caster (2022), 3. Extraordinário (2017), 4. Homem-Aranha: Longe de Casa (2019), 5. Agente Oculto (2022), 6. Temporada de Casamentos (2022), 7. Que Culpa Tem o Carma? (2022), 8. Fera do Mar (2022), 9. Retorno (2022) e 10. As Duas Faces de um Crime (1996).

O TOP 10: SÉRIES da plataforma está recheado com as novidades que chegaram na Netflix: 1. Sandman (2022), 2. Bom dia, Verônica (2022), 3. Uma Advogada Extraordinária (2022), 4. Manifest (2021), 5. Chiquititas (2015), 6. Respire! (2022), 7. Virgin River (2022), 8. Uma Nova Mulher (2022), 9.Café com Aroma de Mulher (2021) e 10. Carrossel (2012).

Tendências do Disney+ A animação Lightyear (2022) é a principal escolha dos usuários do Disney+ desses primeiros dias de Agosto. As outras produções que figuram a lista de Tendências são: a série Once Upon a Time (2011 – 2017), Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022), a animação Encanto (2021), a série Ms. Marvel (2022), a animação Moana (2016), a animação Red – Crescer é uma Fera (2022), Os Simpsons (Temporada 29 e 30), Venom (2018) e a série Sou Luna (2016 – 2018).

Ainda seguem na lista: a animação Luca (2021), a série Jessie (2011 – 2014), Vingadores Ultimato (2019), a série Gravity Falls – Um Verão de Aventuras (2012 – 2014), a série Cavaleiro da Lua (2022), o clássico Toy Story (1995), a série High School Musical: A Série: O Musical (2022), a série Bluey (2018 – 2020), a série Daredevil (2015 – 2018), a série A Casa do Mickey Mouse (2006 – 2013), a série Agentes da S.H.I.E.L.D. (2013 – 2020), a animação Toy Story 4 (2019), a série As Visões da Raven (2003 – 2006) e a animação Viva – A Vida é uma Festa (2017).

O que está bombando no HBO Max? O Top 10 Brasil da plataforma é formado por: 1. Naruto (Temporada 1), 2. Pretty Little Lies – Original Sin (2022), 3. Game of Thrones (2011 – 2019), 4. Mundo Bita: Imagine-se (2022), 5. A Woman Scorned (2020), 6. Será isso Amor? (2020), 7. JUMANJI (1995), 8. Industry (2020 – 2022), 9. Pacto Brutal – O Assassinato de Daniella Perez (2022) e 10. Pretty Little Lies (2010 – 2017)

Na América Latina, o filme A Dália Negra (2006) é um dos mais assistidos pelos assassinantes da plataforma. O filme gira em torno da história do assassinato da atriz Elizabeth Short em 1947 que ocorreu nos Estados Unidos e segue sem solução.

GLOBOPLAY: RENSGA HITS é o TOP 1 da plataforma Na Globoplay as séries e filmes mais assistidos da plataforma brasileira na primeira semana de agosto foram: 1. Rensga Hits (2022), 2. Eduardo e Mônica (2022), 3. Turma da Mônica – A Série (2022), 4. Rock in Rio – A História (2022), 5. Um Anjo Caiu do Céu (2001), 6. Pantanal (2022), 7. Além da Ilusão (2022), 8. Fantástico, 9. Pipoca da Ivete (2022) e 10. Filhas de Eva (2021).

Os favoritos no STAR+ As séries e filmes favoritos dos assinantes do Star+ durante a primeira semana de agosto foram: O Predador: A Caçada (2022), BIOS. Vidas que Marcaram a Sua: Titãs (2022), Santa Evita (2022), Influencer de Mentira (2022), Only Murders in the Building (2021 – 2022), A Princesa (2022), Love, Victor (2020 – 2022), Bob’s Burgers: O Filme (2022), How I Met Your Father (2022) e Bel-Air (2022).

Na lista da plataforma seguem os sucessos: Os Simpons (1989 – 2021), Dollface (2019 – 2022), Palm Springs (2020), O que Você Não Sabia Sobre o Humor Brasileiro (2022), Family Guy (1999 – 2021), This is Us (2016 – 2022), Vale Night (2022), Fire Island: Orgulho & Sedução (2022), The Thing About Pam (2022), Modern Family (2009 – 2019), The Walking Dead (2010 – 2022), The Kardashians (2022), Morte no Nilo (2022), Outlander (2014 – 2022), Grey’s Anatomy (2005 – 2022), Eu, A Patroa e as Crianças (2001 -2004) e Impuros (2018 – 2021).

Filmes e Séries em destaque da Amazon Prime Video Os filmes em destaque do Prime Video nesses primeiros dias de agosto foram: Treze Vidas – O Resgate (2022), Sing – Quem Canta Seus Males Espanta (2016), Não Me Diga Adeus (2022), Adoráveis Mulheres (2020), Tudo é Possível (2022), Minha Zoe, minha vida (2021), Meia-Noite no Switchgrass (2021), Águas Profundas (2022), Meu Filho (2021) e Mundo em Caos (2021).

As séries em destaque da plataforma foram: DOC – Uma Nova Vida (2020 – 2022), Grey’s Anatomy (2005 – 2022), Lov3 (2022), O Internato: Las Cumbres (2021 – 2022), The Marvelous Mrs. Maisel (2017 – 2022), Sempre Verão nos Hamptons (2022), Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado (2021), Masterchef Brasil (2021), UPLOAD (2020 – 2022) e Mr. Robot (2015 – 2019).

