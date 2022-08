‘Top Gun: Maverick’ ultrapassa ‘Vingadores: Guerra Infinita’ na bilheteria americana

Sucesso de bilheteria mundial, o filme “Top Gun: Maverick” ultrapassou a marca de “Vingadores: Guerra Infinita” e se tornou o sexto filme de maior bilheteria na história nos Estados Unidos. O longa estrelado por Tom Cruise ultrapassou a marca de US$ 678,8 milhões . No momento, “Top Gun Maverick” está atrás de “Star Wars: Episódio VII – O Despertar da Força”, “Vingadores Ultimato”, “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, “Avatar” e “Pantera Negra” no ranking da bilheteria americana. No ranking mundial, o filme de Cruise ocupa a 13ª posição, com US$ 1,378 bilhão, mas precisará de excelentes resultados para ultrapassar “Vingadores: Era de Ultron”, “Frozen 2” e “Velozes e Furiosos 7”, todos com mais de US$ 1,4 bilhão de bilheteria. Nos Estados Unidos, “Top Gun Maverick” já está em cartaz há 13 semanas. No Brasil, o filme ainda está em exibição em alguns cinemas.