Torcedor atira banana no rumo da torcida do Fortaleza no estádio do River

Nesta quarta-feira, um torcedor foi flagrado jogando uma banana no rumo da torcida do Fortaleza durante o jogo contra o River Plate, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. No Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, o time brasileiro perdeu por 2 a 0 para os argentinos.

Com a participação inédita do Fortaleza na competição sul-americana, alguns torcedores foram até Buenos Aires para apoiar o time e tiveram que presenciar o ataque de caráter racista. O vídeo foi publicado pelo perfil do jornalista @alaniotv no Twitter.

O Fortaleza ocupa atualmente a última colocação do Grupo F, ainda sem pontuar na Libertadores. Agora, a equipe de Vojvoda volta a campo no domingo para enfrentar o Internacional, às 18 horas (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão.

O Fortaleza tratou do assunto por meio de seu perfil oficial no Twitter. Após sublinhar que foi bem recebido pelo River Plate, o clube brasileiro pediu que o torcedor em questão seja devidamente identificado e punido, além de solicitar uma manifestação dos organizadores do torneio.