Torcedor do Boca é detido depois de imitar macaco na arena do Corinthians

Nesta terça-feira, um torcedor do Boca Juniors, que acompanhou a derrota xeneize para o Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena, foi detido pela Polícia Militar após ser flagrado imitando um macaco durante o intervalo do jogo. Ele foi filmado por um PM enquanto fazias gestos em meio a provocações aos corintianos.

Recentemente, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, um torcedor do River Plate atirou uma banana na direção de torcedores do Fortaleza. Ambos integram o Grupo F da Copa Libertadores.