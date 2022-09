Torcedor do Flamengo assedia repórter e é detido pela polícia

Pouco antes da bola rolar para Flamengo e Vélez pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, a repórter da ESPN Jéssica Dias fazia uma transmissão ao vivo na porta do Maracanã quando foi surpreendida por um torcedor rubro-negro que deu um beijo em seu rosto. O homem estava atrás da repórter enquanto ela passava as informações sobre a partida.

O torcedor foi detido e foi levado ao Juizado Especial Criminal do estádio para ser ouvido. Ainda não há informações sobre a identidade do rapaz que cometeu o assédio e se ele será liberado pela polícia. Jéssica também prestou depoimento para as autoridades e o caso está sendo acompanhado pelos advogados do Flamengo, que estão dando suporte à repórter.

Segundo comunicado da ESPN, a equipe que acompanhava a repórter conseguiu segurar o homem e chamou os policiais que estavam próximos para que ele fosse conduzido à delegacia do Maracanã.

Veja o momento que o homem comete o assédio ao vivo.

O caso repercutiu rapidamente nas redes sociais e o rubro-negro carioca se pronunciou, repudiando a atitude do torcedor. “O Clube de Regatas do Flamengo repudia o assédio cometido por um torcedor rubro-negro com a jornalista da ESPN Jéssica Dias durante reportagem antes da partida desta noite. É lamentável que atos repugnantes como este, que não representam a Nação Rubro-Negra, ainda aconteçam”, escreveu em sua conta oficial do Twitter.

A emissora ESPN afirmou que dará o suporte a Jéssica e pediu uma punição com rigor ao torcedor flamenguista. “Atitudes como essa não cabem hoje no nosso planeta, seja em um jogo de futebol ou na casa de qualquer mulher. […] A ESPN e a Disney repudiam qualquer tipo de agressão contra as mulheres. A empresa vai dar todo apoio a nossa repórter e esperamos que o agressor seja punido com todo o rigor que a lei permite”, escreveu a emissora.