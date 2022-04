Torcedor invade campo e ‘dá aula’ a goleiro na Série D; vídeo

Uma cena inusitada marcou a derrota do Santa Cruz para o ASA, por 2×1, no último sábado (23), pela 2ª rodada da Série D. Um torcedor ficou irritado com a atuação do goleiro coral, Kléver, e invadiu o gramado do Arruda, em Recife, para “ensinar” o arqueiro a defender.

O caso aconteceu após o fim da partida. O homem, com a camisa do Santa Cruz, fica dando saltos na área, arrancando aplausos de quem ainda estava no estádio. O show, porém, foi interrompido pela polícia militar, que retirou o torcedor do local.

Diante de quase 20 mil torcedores no Arruda, a Cobra Coral foi surpreendida pelo ASA. O time alagoano abriu o placar ainda no primeiro tempo, graças a um gol contra de Alex Alves. Na etapa final, o Santa Cruz empatou com Rafael Furtado, de pênalti, mas um contra-ataque veloz rendeu ao ASA o segundo gol, com Roger Gaúcho, e a vitória.

O Santa Cruz só volta a campo no dia 4 de maio, para enfrentar o Juazeirense. A partida acontece às 20h, no Estádio Adauto Moraes, e é válida pela terceira rodada da Série D.