Torcedor viraliza com camisa de clube de SC no funeral da rainha

Um torcedor do Criciúma virou protagonista de uma cena viral nas redes sociais ao comparecer ao velório da rainha Elizabeth II, em Londres, vestindo uma camisa do clube de coração. Ele apareceu ao fundo de uma transmissão da GloboNews e também na fila de pessoas que saudaram o corpo da monarca no Reino Unido.

Giliard Oliveira Camilo, fã da equipe carvoeira, compartilhou as cenas em suas redes sociais neste domingo (18/9). “Representando Criciúma no velório da rainha”, escreveu ele em publicação no Facebook. “E Tigre em todo lugar”, completou.

Saiba mais no portal NSC Total, parceiro do Metrópoles.

