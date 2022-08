Torcedores de outros estados chegam para jogo do Cruzeiro no Mané

A Nação Azul começa a chegar na Arena BRB Mané Garrincha para o jogão deste sábado (13/8) contra a Chapecoense, em partida que o Metrópoles traz para o Distrito Federal.

E se você ainda não garantiu seu lugar para assistir ao jogo, corra porque as vendas seguem a todo vapor. Além dos pontos físicos e das vendas pela internet (confira as informações abaixo), os ingressos serão vendidos nas proximidades do estádio.

Um contêiner com 10 guichês receberá os torcedores ao lado da bilheteria do ginásio Nilson Nelson. As vendas começaram às 9h e serão encerradas até o fim do primeiro tempo da partida. Para comprar pela internet, até as 16h, clique neste link.

Marcando presença Além da torcida da Raposa no DF, torcedores de outras localidades também marcam presença para assistir ao jogo do Cabuloso.

Neusa Rocha Melo, de 70 anos, e Suelen Carvalho, de 33, são mineiras de Bambui-MG e Araxá-MG, e vieram ao DF visitar amigos. Sogra e nora aproveitaram para curtir o time de coração em Brasília. É a primeira vez que vão a um estádio acompanhar um jogo de futebol.

Luiz Magalhães, 73 anos, é auditor fiscal e veio de Goiânia com a esposa Lucia e as filhas Juliana e Luana para o jogo da Raposa. O goiano elogia a nova gestão do clube. “Ronaldo moralizou o Cruzeiro, começando a crescer, pé no chão, compromisso, crescer junto”, diz. E arrisca um palpite: “Goleada para o Cruzeiro. 1 x 0”, brinca.

Ronieri Lima é morador de Paracatu-MG, cidade vizinha ao DF, e veio acompanhado da família. Ronieri conta que não costuma viajar para acompanhar os jogos do Cruzeiro, mas aproveitou a proximidade com Brasília para comparecer ao Mané.

Ingressos Os setores disponíveis no estádio para compra são as cadeiras inferiores e o hospitality. O primeiro setor tem uma proximidade maior com o gramado, enquanto a outra área conta com assentos estofados, banheiros e bares mais exclusivos e próximo ao setor de arquibancada.

Confira os valores:

Arquibancada inferior (meia): R$ 90

Meia-entrada com a doação de 1kg de alimento não perecível

Arquibancada inferior (inteira): R$ 180

Hospitality (meia): R$ 120

Meia-entrada com a doação de 1 kg de alimento não perecível

Hospitality (inteira): R$ 240

Além da venda on-line, o torcedor pode adquirir os ingressos nos seguintes pontos físicos:

Globo Esporte – Taguatinga Centro (venda em dinheiro e cartão)

Quadra C 9, Lote 07, Taguatinga Centro, Brasília – DF

Horário: Das 9h às 18h30

O post Torcedores de outros estados chegam para jogo do Cruzeiro no Mané apareceu primeiro em Metrópoles.