Torcedores do Atlético entoam canto racista contra Vini Jr.: ‘Macaco’

Antes do clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid no Estádio Cívitas Metropolitano, torcedores dos donos da casa entoaram cantos racistas contra Vinícius Jr. O brasileiro esteve envolvido em uma polêmica na última semana pela maneira como comemora seus gols.

Na última semana, o brasileiro foi atacado de forma racista pelo agente espanhol Pedro Bravo , que chamou de “macaquice” a maneira como o jogador age após balançar as redes: dançando. Antes disso, Vini já havia sido criticado pelo volante Koke, do Atlético de Madrid, pelo mesmo motivo.

Após estes acontecimentos, Vini recebeu muito apoio através das redes sociais, com a hashtag “BailaViniJr”, incentivando as danças após os gols. Ao todo, foram mais de 4 milhões de interações, com diversos grandes nomes do futebol, como Neymar e Pelé , demonstrando solidariedade à causa.