Torcedores do Real fazem festa no Bernabéu após conquista da Champions

Os torcedores do Real Madrid comemoram muito a 14ª conquista da Liga dos Campeões no estádio do clube, o Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. Neste sábado (28), o time merengue venceu o Liverpool por 1 a 0, no Stade de France, em Paris. Veja a festa no vídeo abaixo:

O gol do Real foi marcado pelo atacante brasileiro Vinicius Junior, aos 14 minutos do segundo tempo. Com a conquista, o clube espanhol ‘dobrou a distância’ para o Milan no ranking de títulos do torneio continental.

Além disso, o gigante espanhol é o único time a conquistar três Champions seguidas (2016 a 2018) no atual formato do torneio.