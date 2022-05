Torcedores do West Ham são atacados em Frankfurt antes da Liga Europa

Um grupo de torcedores do West Ham foi atacado na cidade alemã de Frankfurt na noite dessa terça-feira (3/5), às vésperas do jogo de volta das semifinais da Liga Europa entre o time inglês e o Eintracht – marcado para esta quinta-feira, às 16h (de Brasília).

Segundo um porta-voz da polícia alemã, vários homens com os rostos cobertos chegaram em vans e pararam em frente a um bar no bairro de Bockenheim, onde os torcedores do West Ham estavam bebendo.

“Um grupo de 15 a 20 pessoas saiu (dos veículos), entrou (no bar) e várias testemunhas indicaram que eles agrediram fisicamente os clientes”, diz o comunicado da polícia.

“Um homem de 34 anos, procedente do Reino Unido, foi levado ao hospital com ferimentos leves”, acrescentou a polícia, segundo a qual os agressores fugiram antes da chegada das forças de segurança. Ninguém foi detido até o momento.

Segundo as testemunhas, os grupos agressores usavam as cores do Eintracht.

Na terça-feira, dois britânicos tinham sido atacados no Bairro de Sachsenhausen por seis homens identificados como torcedores do time alemão, que foram detidos.

Tensão em Londres A tensão entre os torcedores das equipes vem do jogo de ida, em Londres, que terminou com vitória do time alemão por 2 a 1. Por isso, para a partida de volta, foi desdobrado um amplo esquema de segurança.

Na semana passada, dois jornalistas alemães, Tim Brockmeier e Philipp Hofmeister, foram agredidos por torcedores do West Ham no interior do estádio Olímpico de Londres. Os nomes dos torcedores informados à polícia pelo próprio clube inglês.