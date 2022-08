O Barcelona enfrentou o Pumas, do México, no domingo (7), em partida válida pelo Troféu Joan Gamper. A equipe catalã goleou os mexicanos por 6 a 0 e saiu vitoriosa, mas, o que chamou a atenção dos torcedores foi a presença de ratos na cobertura da arquibancada do Camp Nou.

Em vídeo publicado por torcedor nas redes sociais, é possível ver mais de um rato percorrendo a cobertura do estádio.