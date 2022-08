Torcida do Vitória faz coreografia com time no aeroporto; assista

O momento é decisivo, e isso se percebe nos detalhes. A principal torcida organizada do Vitória acompanhou o time na chegada ao aeroporto de Salvador nesta sexta-feira (5) à tarde, antes do embarque da delegação para enfrentar o Mirassol no domingo (7), pela penúltima rodada da primeira fase da Série C.

Juntos, torcedores e jogadores fizeram a coreografia de uma das músicas da Os Imbatíveis, repetindo o que já haviam feito no gramado do Barradão após a vitória de 1×0 sobre o Paysandu, na 15ª rodada.

A cena de hoje no aeroporto foi divulgada pelo clube em suas redes sociais (assista abaixo). O Vitória precisa vencer o Mirassol, líder da Série C, para ter chance de entrar no G8 da competição. A partida começa às 19h de domingo, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).