Torcida enlouquece, Everton vence United em casa e respira no Inglês

Na manhã deste sábado, o Everton respirou um ar mais limpo em sua casa após viver uma semana conturbada. Pela 32ª rodada do Campeonato Inglês, os comandados de Frank Lampard superaram o Manchester United por 1 a 0 e saíram, por ora, do sufoco da parte debaixo da tabela.

Com mais três pontos somados, o time da casa permanece na 17ª posição, fora do rebaixamento, com 28 pontos, mas não corre riscos de decair. O primeiro time na zona vermelha é o Burnley, com 24 unidades.

O United, por sua vez, perdeu a chance de tentar firmar uma vaga na Liga dos Campeões. A equipe de Ralf Rangnick se encontra na sétima colocação, com os mesmos 51 pontos que o sexto colocado West Ham.

A semana do Everton não vem sendo uma das melhores por conta do péssimo desempenho nesta temporada e de rumores sobre a saída do técnico Lampard.

Na próxima rodada, o Manchester United terá um caminho mais fácil. No próximo sábado, a equipe encara o último colocado Norwich, em casa, às 11 horas (de Brasília). Já o Everton entra em campo apenas no dia 19, quinta-feira, contra o Crystal Palace, às 15h45.

Primeiro tempo

A equipe comandada por Ralf Rangnick começou melhor e terminou a primeira etapa com mais posse de bola (65%). Porém, a dominação dos Reds começou a virar de ponta cabeça no meio do tempo.

No começo, aos sete minutos, Rashford deu o primeiro tiro esperançoso para balançar as redes. Bruno Fernandes levantou a bola na área e, após rebatida, sobrou para o camisa 11 dominar e finalizar no canto direito do goleiro, que fez boa defesa.

Aos 25 minutos, o roteiro foi modificado. Gordon encontrou Richarlison pela esquerda, que acreditou e levou a jogada para o meio da área adversária. Ele encarou a marcação de Bissaka e tocou novamente para o jovem atacante, que finalizou e contou com desvio de Maguire para abrir o placar.

Antes do intervalo, ainda deu tempo do Everton assustar mais uma vez. Richarlison dominou e arriscou. A bola desviou na marcação e quase encobriu De Gea, que estava atento e conseguiu amortecer o perigo.

Segundo tempo

Nos últimos 45 minutos, o Everton não perdeu o ritmo e voltou a todo vapor, pressionando seu adversário e obtendo agora a posse de bola, além de montar um muro azul para que não levasse gols.

Além de reclamações de um pênalti não marcado a favor da equipe, o United teve ótima chance de empatar a contagem, mas não reverteu. Pogba arriscou de fora, com uma bomba, porém Pickford foi seguro e não deixou que seu arco fosse vazado.