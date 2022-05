Torcida LBTG do Corinthians implora pelo fim da homofobia

O jogo deste domingo (22/5) entre Corinthians e São Paulo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, marcará o início de uma campanha do “Coletivo Fiel LGBT”, parte da torcida do Corinthians formada por lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, para que cessem os cânticos homofóbicos entoados por algumas facções organizadas do próprio clube.

Aproveitando a semana do Dia Internacional contra a Homofobia, a uniformizada do Timão alertou para os gritos preconceituosos que acontecem na Arena do Corinthians, especialmente em dias de jogos contra o São Paulo.

A Carta Aberta

Confira a carta aberta do Coletivo Fiel LGBT para as torcidas organizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Estopim da Fiel, Coringão Chopp, Fiel Macabra e Pavilhão Nove:

Nos últimos anos muitas coisas tem passado por processos de mudanças, as vozes contra o preconceito estão se levantando. Nosso pedido para vocês é apenas um: a partir do próximo jogo, levante a voz pelo fim da homofobia. Vamos ao estádio ou onde quer que seja, torcer para o Timão, respeitando o próximo, empurrando o time sem cometer crimes, que são prejudiciais a quem pratica, a quem sofre e para o nosso clube.

Nosso dever é elevar o nome do Sport Clube Corinthians Paulista. Foi com esse propósito que vocês nasceram, e com esse propósito que protagonizam um show nas arquibancadas. Aceitem nosso apelo de maneira amistosa. “O ventre das mazelas sociais ante ao preconceito vai se libertar.

