Torcida Os Imbatíveis vai ajudar motociclista agredido

A torcida organizada Os Imbatíveis, do Vitória, divulgou nota oficial informando que vai ressarcir os danos causados à moto do barbeiro Reinaldo Silva da Rocha, 21 anos, agredido por integrantes da uniformizada nas proximidades do Barradão.

“Em uma conversa com o mesmo, confirmamos a nossa postura em ajudá-lo à reaver o seu patrimônio que foi destruído na lamentável atitude de alguns membros, que não comungam com os ideais da Torcida, que é de apoiar e defender o Vitória e as cores Rubro-Negras, promovendo uma cultura de paz e espetáculo nas arquibancadas”, afirma Os Imbatíveis em um trecho do comunicado.

“O valor do prejuízo material a nós repassados pelo cidadão, foi de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que foi prontamente depositado. Na ocasião, presenteamos o mesmo com o material da torcida, além de fazer um pedido de desculpas formal, pela atitude impensada de alguns”, informa a nota.

A agressão ocorreu na Via Regional, no último domingo (17), dia em que o Vitória venceu o Paysandu por 1×0, em jogo válido pela 15ª rodada da Série C do Brasileiro. Torcedores, muitos deles vestidos com camisas da uniformizada Os Imbatíveis, agrediram o motociclista com socos e chutes.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram o momento em que um grupo grande de homens se aglomera ao redor do motorista da moto e começa a bater nele. O rapaz, que estava usando capacete, é retirado da moto e espancado. Depois, os agressores também chutam e pisam na moto já caída no chão.

Reinaldo estava utilizando uma camisa branca e azul, exibida por um dos agressores em um dos vídeos como troféu. O traje é do Grêmio Recreativo Torcida Organizada Mancha Azul de Itamaraju (TOMA). Itamaraju é um município do Sul da Bahia.

“Fui confundido com torcedor da Bamor ou da organizada do Paysandu, não sei”, disse. “Foi tudo muito rápido. Vieram quatro rapazes, nem consegui olhar pra cara deles, me seguraram, olharam a camisa que eu tava usando e depois veio a multidão toda. Os quatro me seguraram, não dava nem pra correr”, afirmou Reinaldo, em entrevista concedida na segunda-feira (18) à TV Bahia. “Tenho que agradecer a Deus por estar aqui hoje”.

Reinaldo também revelou que é torcedor do próprio Vitória. “Não sou de torcida organizada nenhuma. Acompanho os jogos do Vitória. Eles nem perguntaram nada, só vieram me batendo”, contou. Ele prestou queixa na 10ª Delegacia (Pau da Lima).

Na segunda-feira, o Vitória emitiu nota oficial se posicionando sobre o ocorrido. “O Esporte Clube Vitória repudia a agressão sofrida por um torcedor na Via Regional, antes do jogo contra o Paysandu, realizado domingo passado. A diretoria condena o ato e entrega a apuração do fato às autoridades de segurança do Estado”, afirmou o clube.

Confira na íntegra a nota divulgada pela torcida uniformizada Os Imbatíveis:

A diretoria da Torcida OS IMBATÍVEIS vem através desta informar aos sócios, amigos Rubro-Negros e sociedade em geral que estivemos com REINALDO SILVA DA ROCHA, agredido no último domingo por alguns integrantes da Torcida.

Em uma conversa com o mesmo, confirmamos a nossa postura em ajudá-lo à reaver o seu patrimônio que foi destruído na lamentável atitude de alguns membros, que não comungam com os ideais da Torcida, que é de apoiar e defender o Vitória e as cores Rubro-Negras, promovendo uma cultura de paz e espetáculo nas arquibancadas.

Salientamos que, o lamentável episódio é um caso isolado, não teve premeditação, não foi orquestrado e nem incentivado por nenhum dirigente da Torcida, e que a nossa postura e atitude em ajudar o jovem trabalhador, é uma ação cidadã da instituição, que se sensibilizou com o ocorrido e resolveu abraçar a causa.

A Torcida não se responsabiliza pela atitude isolada de alguns integrantes, principalmente quando essas atitudes destoam completamente da nossa ideologia e função. Os envolvidos no ocorrido, foram afastados das atividade da Torcida, sendo proibidos de utilizar os materiais, participar de qualquer evento como festas ou caravanas organizadas pela torcida.

O valor do prejuízo material a nós repassados pelo cidadão, foi de R$2.000,00 (dois mil reais), que foi prontamente depositado. Na ocasião, presenteamos o mesmo com o material da torcida, além de fazer um pedido de desculpas formal, pela atitude impensada de alguns.

Esperamos que casos isolados como esse, não voltem a acontecer. Nosso propósito é defender e apoiar o Esporte Clube Vitória e reerguê-lo de volta à elite do futebol brasileiro.

Saudações à todos aqueles que nos apoiam e confiam em nosso trabalho.