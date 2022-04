Torta Farofa de Banana e Creme

Essa torta farofa com banana e creme fica maravilhosa! Ela é uma receita muito fácil de fazer, e fica maravilhosa! Pode usar as bananas que já estão bem maduras! Ah, e no final deste post tem uma dica extra ou uma alternativa para facilitar ainda mais!

Ingredientes do creme:

1 lata de leite condensado;

1 lata de leite;

1 col. (sopa) de farinha de trigo;

1 caixinha de creme de leite gelado;

1 col. (chá) de essência de baunilha (opcional).

Leve tudo ao fogo pra engrossar exceto o creme de leite que vc adiciona quando desligar o fogo. Faça primeiro o creme e deixe esfriando.

Ingredientes da Farofa:

1 ovo;

2 xíc. (chá) de farinha de trigo;

1 xíc. (chá) de açúcar;

3 col. (sopa) de margarina ou manteiga;

1 col. (sopa) de fermento químico;

1 pitada de sal;

1 col. (chá) de canela (opcional).

Coloque tudo em uma vasilha e vá misturando e esfarelando com mãos até virar uma farofa grossinha.

Montagem:

Unte um refratário ou assadeira (sugiro forma redonda de 20 a 22 cm) com manteiga ou margarina e coloque metade da farofa. Por cima faça uma camada de banana fatiada (usei 6 bananas nanicas grandes) espalhe o creme e por cima coloque o restante da farofa.

Leve ao forno preaquecido em 200° até dourar. Aqui foram 35 min.

Dicas Importantes:

* Eu gosto de fazer essa torta no dia anterior e servir ela gelada. Quando ela fica algumas horas na geladeira o creme fica bem firme. Caso você queira servir ela ainda morna, ou em temperatura ambiente mas não tem tempo de deixar na geladeira, coloque 2 colheres (sopa) de farinha no creme para ele ficar mais firme logo ao sair do forno.

*Testei ao invés de usar o creme branco fazer com doce de leite. Usei 1 lata de leite condensado cozido misturado com 1 caixinha de creme de leite e ficou igualmente maravilhosa.

