Tottenham anuncia a contratação do croata Ivan Perisic

O Tottenham anunciou nesta terça-feira (31) a contratação do croata Ivan Perisic. O jogador disputou a última temporada com a Inter de Milão e se junta aos ingleses após o encerramento de seu contrato com os italianos.

“Estamos animados em anunciar a contratação de Ivan Perisic. O experiente croata vai se juntar ao clube no dia 1º de julho após o encerramento de seu contrato com a Internazionale e concordou com um contrato até 2024”, comunicou o clube por meio de nota oficial.

Perisic disputou as últimas duas temporadas pela Inter de Milão, em sua segunda passagem pelo clube, onde foi comandado por Antonio Conte, atual técnico do Tottenham. Ao todo, disputou 254 partidas pelo time italiano, com 55 gols marcados e 49 assistências, com uma Seria A, uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália conquistadas.

Em 2019/2020, o croata esteve emprestado ao Bayern de Munique. Entrou em campo 35 vezes pela equipe, com oito tentos e 10 passes para gol, participando das conquistas do Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões daquela temporada.