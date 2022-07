Tottenham anuncia contratação de Lenglet, do Barcelona, por empréstimo

Nesta sexta-feira, o Tottenham anunciou a contratação por empréstimo do zagueiro francês Lenglet, que estava no Barcelona, até junho de 2023. Este é o quinto reforço para os Spurs, que antes já haviam anunciado as chegadas do goleiro Forster, do meia Bissouma, e dos atacantes Perisic e Richarlison.

O zagueiro estava no Barcelona desde julho de 2018. Pela equipe blaugrana fez 160 jogos, sendo 132 entre os titulares, e venceu os títulos do Campeonato Espanhol e a Copa do Rei em 2021. Antes disso, o atleta estava no Sevilla, onde fez sua estreia fora da França.

Lenglet foi revelado pelo Nancy, da França, time pelo qual venceu a segunda divisão do Campeonato Francês e conquistou o acesso para a Ligue 1, tendo disputado 34 dos 38 jogos. Com passagens pelas seleções de base sub-16 e sub-21 da França, o jogador de 27 anos também soma convocações pela equipe principal, onde estreou em junho de 2019.