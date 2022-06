Tottenham chega a acordo com Everton para contratação de Richarlison

O Tottenham chegou a um acordo com o Everton para a contratação do atacante da Seleção Brasileira Richarlison, de acordo com o jornal inglês The Guardian. Segunda a publicação, o valor da transferência será de 50 milhões de libras (R$ 317,5 milhões), com até 10 milhões de libras adicionais (R$ 63,5 milhões).

Os clubes chegaram a um acordo sobre a estrutura da transferência nesta quinta-feira. Richarlison ainda passará por exames médicos antes de ter a contratação oficializada pelo clube de Londres.

O Tottenham chegou a oferecer os jogadores Harry Winks e Steven Bergwijn ao Everton, porém o time de Liverpool estava interessado em receber apenas a compensação financeira. Ainda segundo o jornal inglês, o Chelsea chegou a sondar Richarlison.

Com isso, o brasileiro irá para seu terceiro clube na Inglaterra. O atacante de 25 anos chegou ao Watford em 2017 e, no ano seguinte, desembarcou no Everton, onde marcou 53 gols e deu 14 assistências em 152 jogos.

O Tottenham já garantiu outras três contratações para a próxima temporada. Trata-se de Yves Bissouma, Ivan Perisic e o goleiro Fraser Forster.