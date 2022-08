Tottenham derrota Nottingham Forest e segue invicto no Campeonato Inglês

O Tottenham enfrentou o Nottingham Forest neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Inglês, e venceu por 2 a 0, gols anotados por Harry Kane. Com o triunfo, a equipe de Antonio Conte segue invicto no torneio.

Os três pontos somados pelo Tottenham deixa o time na terceira colocação, com os mesmos dez pontos do Manchester City e do Brighton. Já o Nottingham segue como 13º colocado, com quatro unidades.

A presença ilustre na arquibancada do Estádio City Ground foi Renan Lodi. O brasileiro do Atlético de Madrid está prestes a ser anunciado pelo Forest.

O próximo desafio dos Spurs é nesta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília), contra o West Ham. Pelo lado do Nottingham, a equipe joga no mesmo dia diante do Manchester City, às 15h30.

O placar foi estreado ainda na primeira etapa. Kulusevski correu pelo meio e encontrou Kane com uma bola invertida. Forest recuou e o centroavante estufou as redes para o Tottenham.

No início do segundo tempo o duelo começou a pegar fogo. O defensor do Nottingham afastou o perigo da área colocando a mão na bola e, após revisão no VAR, o pênalti foi marcado. No entanto, Kane escolheu o canto errado e Henderson defendeu.

O atleta não deixou barato. Faltando dez minutos para terminar o duelo, Richarlison brigou pela bola pelo lado esquerdo e deu um passe espetacular de três dedos para Kane, que marcou de cabeça.