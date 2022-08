Tottenham oficializa compra em definitivo do zagueiro Cristian Romero

O Tottenham oficializou na manhã desta terça-feira a contratação em definitivo do zagueiro Cristian Romero. O argentino de 24 anos firmou um vínculo até 2027 com o clube londrino.

Romero chegou à equipe com o título de ‘melhor defensor’ do Campeonato Italiano da temporada 2020/21. Inicialmente, o acordo era válido por empréstimo de uma temporada, junto a Atalanta. Segundo a imprensa inglesa, os Spurs desembolsaram 50 milhões de euros (R$ 252 milhões) para tê-lo de forma permanente.

Na última temporada, o jogador entrou em campo em 32 partidas, marcando um único gol, diante do Brighton. Ele firmou-se como peça importante do sistema defensivo do técnico Antonio Conte e garantiu ao Tottenham o retorno à Liga dos Campeões.

‘Cuti Romero’ ainda soma 11 aparições pela seleção argentina. O defensor assumiu a titularidade de seu país na reta final das Eliminatórias Sul-Americanas, e é figurinha carimbada para a Copa do Mundo do Catar, em novembro deste ano.