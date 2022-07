Tottenham sai na frente, mas leva empate do Sevilla em amistoso

Tottenham e Sevilla se enfrentaram na manhã deste sábado em um amistoso de pré-temporada. A partida que aconteceu no Big Bird Stadium, na Coreia do Sul, ficou empatada em 1 a 1.

Vale ressaltar que Antonio Conte não pôde contar com Yves Bissouma e Fraser Foster, ambos com covid-19. Já o técnico Julen Lopetegui teve as baixas de Jules Kounde, que passou por uma cirurgia recentemente, Rony Lopes e Oussama Idrissi.

O jogo – O placar demorou para ser estreado após um primeiro tempo sem muitas movimentações perigosas. Quem abriu o placar foi o Tottenham. Son limpou no meio do campo, desestabilizou a defesa do Sevilla e deu passe para Kane, que dominou e bateu para estufar a rede.

O empate do Sevilla veio com Rakitic. O meia recebeu na entrada da área e chutou forte no canto esquerdo de Lloris para fechar a contagem.