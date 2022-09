Tottenham sofre gol de ex-Santos e perde para Sporting na Champions

No início da tarde desta terça-feira, dois jogos movimentaram a segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O Tottenham perdeu para o Sporting por 2 a 0, enquanto a Inter de Milão venceu o Viktoria Plzen por 2 a 0 fora de casa.

O clube inglês, que teve Richarlison como titular ao lado de Harry Kane e Son, acabou sofrendo dois gols nos minutos finais, marcados por Paulinho e Arthur Gomes, ex-Santos. Com isso, Sporting lidera o grupo D, com seis pontos, e os ingleses ficam com três.

Na sequência, o time de Antonio Conte visita o Frankfurt, no dia 4 outubro, às 16 horas (de Brasília). Já os portugueses jogam fora de casa contra o Olympique de Marselha, no mesmo dia, às 13h45 (de Brasília).

Os gols da vitória da Inter de Milão foram marcados por Edin Dzeko e Denzel Dumfries, aos 20 minutos do primeiro tempo e 25 da segunda etapa, respectivamente. O time de Simone Inzaghi soma os primeiros três pontos na competição, ficando na terceira posição do grupo C, já que perdeu para o Bayern de Munique na rodada inaugural. A equipe tcheca, que teve Pavel Bucha expulso, ainda não pontuou.

Na próxima jornada, a Inter de Milão recebe o Barcelona, no dia 4 de outubro (após a Data Fifa), às 16 horas (de Brasília). O Viktoria Plzen, por sua vez, visita o Bayern, no mesmo dia, às 13h45 (de Brasília).