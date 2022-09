Tottenham vira sobre Leicester em jogo de oito gols pelo Campeonato Inglês

O Tottenham conseguiu uma goleada importante sobre o Leicester pela oitava rodada do Campeonato Inglês neste sábado. No Tottenham Stadium, a equipe londrina venceu de virada por 6 a 2, manteve sua invencibilidade na competição e seguiu próxima da ponta da tabela. Son foi o destaque com seu hat-trick.

O resultado deste final de semana deixa os donos da casa na vice-liderança, com a mesma pontuação que o líder Manchester City, 17 pontos. Por conta da data Fifa, o Campeonato Inglês ficará parado por duas semanas. O Tottenham só voltará a jogar no dia 01 de outubro, um sábado, às 8h30 (de Brasília), contra o Arsenal. A equipe jogará fora de casa, no Emirates Stadium.

O Leicester, por sua vez, segue na lanterna do campeonato. Ainda sem vencer e com seis derrotas seguidas, a equipe continua com apenas um ponto somado até o momento. Seu próximo desafio será na segunda-feira, dia 3 de outubro, contra o Nottingham Forest, no Power King Stadium.

O JOGO

Não demorou muito para o primeiro gol sair. Aos 3 minutos, o lateral Davinson Sánchez derrubou o atacante adversário dentro da área e o pênalti foi assinalado contra o Tottenham. Tielemans bateu forte, mas Lorris foi muito bem e defendeu a cobrança. Porém, o goleiro se adiantou e o árbitro ordenou que a penalidade fosse batida novamente. Na segunda chance, o meia mudou o canto e marcou.

Cinco minutos depois, aos 8, uma bola foi cruzada na área e o atacante Harry Kane subiu na segunda trave para deixar tudo igual. O Tottenham seguiu ofensivo e, aos 21, viu o zagueiro Dier ganhar no alto, no primeiro poste, e desviar para o fundo das redes. Os mandantes chegaram a fazer o terceiro, mas o árbitro assinalou uma falta em cima do goleiro visitante e anulou o tento. Antes do intervalo ainda deu tempo do Leicester empatar. Aos 40, Maddison recebeu um cruzamento e acertou um belo voleio, encobrindo Lorris e deixando tudo igual.

A segunda etapa também foi extremamente movimentada. Aos 2 minutos, o uruguaio Rodrigo Bentancour, do Tottenham, roubou a bola de Ndidi e saiu em disparada. Da entrada da área, o meia bateu forte, no pé da trave, e colocou os donos da casa na frente, 3 a 2. Aos 28 foi a vez de Son fazer o que seria apenas seu primeiro na partida. O coreano arriscou um chute de longe e acertou no ângulo, marcando o primeiro golaço do dia.

Aos 29, Son recebeu na entrada da área e acertou outra linda finalização de longe, desta vez com a perna esquerda. Com 41 minutos no cronômetro, o atacante recebeu um lançamento e correu em direção ao gol. Cara a cara com o goleiro, bateu colocado e concluiu a goleada, 6 a 2.