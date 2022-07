Trabalhador rural morre após 70 homens armados invadirem acampamento no sul da Bahia

Um acampamento de trabalhadores rurais, localizado na zona rural do município de Una, no sul da Bahia, foi atacado por cerca de 70 homens nesta sexta-feira (8). De acordo com a TV Bahia, dois homens foram baleados, um deles morreu ainda no local e teve o corpo carbonizado.

Além dos dois baleados, outros acampados também foram agredidos. Segundo apuração da reportagem, o corpo do homem baleado, identificado como Elton Barros de Souza, de 31 anos, estava carbonizado dentro de um ônibus que foi queimado no local.

Lideranças do Movimento de Luta pela Terra (MLT) informaram à TV Bahia que o outro baleado, conhecido como Binho, foi transferido para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus. O registro da PF consta que houve um possível conflito entre esses trabalhadores rurais acampados e indígenas.

A reportagem procurou as Polícias Civil, Militar e Federal, mas não obteve retorno.