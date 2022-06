Trabalhadores da Volkswagen no ABC paulista entram em férias coletivas

Pela segunda vez no ano, a fábrica da Volkswagen no ABC paulista interrompe a produção por falta de peças. Três mil trabalhadores da montadora em São Bernardo do Campo entraram em férias coletivas nessa segunda feira e só voltam ao trabalho no dia 7 de julho. Por 10 dias 70% dos funcionários que trabalham na linha de produção da fábrica vão ficar afastados.

Segundo o sindicato dos metalúrgicos do ABC, além das férias coletivas, a montadora também anunciou a redução da jornada de trabalho e corte de salário. Quando voltarem das férias coletivas, os metalúrgicos terão uma redução de 12% na folha de pagamento e de 24% na jornada de trabalho.

A justificativa para as medidas é a falta de peças e componentes eletrônicos.

Segundo a montadora, apesar da alta na demanda por veículos novos, os automóveis não podem ser finalizados por falta de peças.

A planta da Volks de São Bernardo produz os modelos Polo, Virtus, Nivus e Saveiro.

Em maio a montadora já tinha implantado o regime de férias coletivas para cerca de 2,5 mil pessoas também por falta de peças atrapalhando a produção dos veículos.

