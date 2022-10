“Traça do tomateiro” pode ter prejudicado até metade da safra no DF

Produtores de tomate do Distrito Federal têm relatado perdas de até metade da safra de 2022, conforme divulgado pela Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária nesta semana. A principal razão é a praga conhecida como ‘traça-do-tomateiro’, que, de acordo com a Cooperativa Agrícola da Região de Planaltina, este ano está muito maior e alguns plantios ficaram economicamente inviáveis. No ano passado, as perdas por causa da praga não chegaram a 10% da produção.

No Mato Grosso do Sul, produtores também relataram perdas semelhantes. Segundo o Centro Tecnológico Agropecuário do Paraguai, a infestação nas plantações de tomate no país vizinho é pelo menos 40% maior do que em anos anteriores.

De acordo com a Embrapa, a ‘traça-do-tomateiro’ danifica as folhas, ramos e frutos, que são perfurados pelas lagartas.

Segundo o entomologista Alexandre Pinho, outro pico da infestação aconteceu em 2019, mas ainda não é possível identificar uma correlação com este ano.

De acordo com o IBGE, o país produziu 3 milhões e quinhentas mil toneladas de tomate no ano passado. Goiás, São Paulo e Minas Gerais, que não apresentam quantidade excessiva da ‘traça-do-tomateiro’, concentram mais da metade da produção nacional.

