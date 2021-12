Tráfego de veículos na BA-290, que liga Teixeira de Freitas à Alcobaça, é liberado

Giro no Mundo



Publicado em 9 de dez de 2021 e atualizado às 11:38

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

As ações emergenciais nas BA-290, BA-284 e BR-489, localizadas no Extremo Sul baiano, permanecem sendo realizadas pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) nesta quinta-feira (09). A equipe técnica do órgão está dando o apoio necessário ao Governo do Estado para atender a população da região afetada com as fortes chuvas. Os serviços de manutenção em diferentes trechos das rodovias continuam em execução para a melhoria das condições de trafegabilidade.

Na BA-290, o tráfego de veículos no trecho entre Teixeira de Freitas e Alcobaça, nas proximidades de Canta Galo, foi retomado desde a última quarta-feira (08). O trânsito no local havia sido bloqueado devido ao deslizamento de terra e queda de árvores às margens da rodovia.

A circulação de automóveis no acesso ao distrito de São Paulino, na BA-284, entre Itamaraju e Jucuruçu, e na BR-489, do distrito de Guarani até a comunidade do Tombador, que liga Prado a Itamaraju, ainda está proibida por conta do período chuvoso. Os motoristas que usam essas rodovias devem permanecer atentos. O aterro do KM 17 da BA-284 e a pista próxima à localidade de Furado, na BR-489, cederam na última quarta-feira (08) e a ponte na saída de Itamaraju permanece com risco de queda e não pode ser utilizada.

Os equipamentos necessários, a exemplo de escavadeiras, já estão sendo deslocados para a BA-284 e a BR-489 e tem a previsão de chegar nas rodovias na tarde desta quinta-feira. Os serviços emergenciais serão iniciados assim que houver a melhoria das condições climáticas na região.