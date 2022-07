Tráfico internacional de drogas: PF realiza 2 operações em 12 estados

Duas operações da Polícia Federal deflagradas nesta quarta-feira prenderam suspeitos e realizaram buscas e apreensões em 12 estados do país com foco no tráfico internacional de drogas de grupo que seria comandado por um ex-policial militar.

O suposto líder da organização foi preso no mês passado, um ex-major da PM de Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia, a organização usava aviões próprios para levar cocaína do Peru e da Bolívia para a Europa, usando o Mato Grosso como escala para o transporte da droga.

Durante a investigação, a Polícia Federal conseguiu interceptar duas toneladas de cocaína e identificou R$ 40 milhões em patrimônio do grupo.

Nesta quarta-feira, foram cumpridos 19 mandados de prisão preventiva ou temporária, mais 49 mandados de busca e apreensão.

As apurações sobre o suposto grupo criminoso começaram em 2020, após uma suspeita durante a importação de peças de aeronaves usadas pelos narcotraficantes na fronteira.

As operações ainda apuram crimes de lavagem de dinheiro realizados por empresas de fachada. Ainda segundo a PF, o grupo tinha empresas no exterior para comprar de aviões usados no transporte da droga.

Tráfico Internacional de Drogas