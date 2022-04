Tragédia, adolescente atira em mãe e irmã, depois tira a própria vida

Uma tragédia numa propriedade rural no interior do município de Itamaraju, terminou com duas pessoas feridas e outra morta neste sábado (02) de abril.

O início da desavença aconteceu no período noturno de sexta-feira (01), quando Willian Campos dos Santos (15 anos), atirou contra a própria irmã Renata de Jesus Campos (24 anos), durante o desentendimento a mãe tentou interromper a tragédia, mas foi atingida com um disparo na mão.

A senhora Zulmerinda Maria de Jesus (50 anos) e sua filha foram socorridas e receberam atendimento na unidade hospitalar de Itamaraju. Onde ambas passaram por procedimentos cirúrgicos, o estado da filha é grave.

No entanto, durante a tarde deste sábado (02) o corpo do adolescente Willian Campos dos Santos, foi encontrado na fazenda Pedra Grande, localizado no distrito de São Paulinho, ao lado da mesma arma que havia atirado contra a mãe e irmã. O menor estava com um disparo que lhe atingiu a região da cabeça.

As autoridades policias acreditam que o adolescente tirou a própria vida, após notar a tragédia que havia provocado.

Um levantamento cadavérico foi autorizado e o corpo foi removido para o IML de Itamaraju.

A polícia investiga o caso como suicídio.