Tragédia mata 05 servidores públicos de Santa Cruz Cabrália

Publicado em 27 de out de 2021 e atualizado às 12:15

Uma tragédia abateu o município de Santa Cruz Cabrália, após um acidente ocorrido no período noturno de terça-feira (26) de outubro na rodovia BR-367, que liga as cidades de Eunápolis e Porto Seguro.

Uma colisão envolvendo três veículos pesados, matou 05 servidores públicos, registrada nas proximidades de Pindorama distrito de Porto Seguro.

Os servidores estavam em dois caminhões da coleta de resíduos (lixo) de Santa Cruz Cabrália. Os relatos policiais dão conta que um dos veículos da coleta tentou efetuar uma ultrapassagem malsucedida e atingiu a lateral do caminhão que transportava uma carga de mamão. Sendo inevitável a colisão frontal com outro veículo da coleta que seguia em sentido contrário.

No acidente morreram Deivid Barbosa de Souza (21 anos), Adriano Gundim Monteiro (37 anos), Fagner Bispo dos Santos (34 anos), Evandro Conceição de Aquino (26 anos) e Cleones Figueiredo do Rosário (34 anos). O condutor do veículo que forçou a ultrapassagem, Juruá Xavier Miranda, chegou a receber atendimento médico, mas foi liberado com ferimentos. O motorista do caminhão que transportava mamão, saiu sem ferimentos.

Com o forte impacto os caminhões da coleta de lixo incendiaram e necessitou do apoio da equipe de bombeiros para conter as chamas.

Juruá prestou depoimento à polícia, após receber os cuidados médicos. A polícia civil continua investigado o caso, no entanto, o condutor poderá ser indiciado por homicídio culposo na direção de veículo.

Em nota a prefeitura de Santa Cruz Cabrália, informa que irá prestar toda assistência aos familiares das vítimas e se solidariza pelo triste acontecimento, decretando luto oficial de três dias no município.