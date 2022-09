Trailer de ‘A Pequena Sereia’ com Halle Bailey recebe enxurrada de ‘dislikes’

O primeiro e aguardado trailer do live action de “A Pequena Sereia” foi divulgado pela Disney durante o evento D23, que aconteceu no último fim de semana nos Estados Unidos. Embora a primeira aparição de Halle Bailey como Ariel tenha impressionado e emocionado muita gente – principalmente pela voz da artista, que no trailer aparece cantando um trecho de Part of Your World –, o vídeo no YouTube somou um número impressionante de “dislikes” (não gostei. A plataforma não mostra mais publicamente o número de reações negativas nos vídeos, porém é possível ver quantas pessoas apertaram o deslike ao instalar uma extensão no navegador. O trailer divulgado na conta oficial da Disney no YouTube soma até o momento da publicação deste texto 332 mil likes e 1,2 milhão de dislikes. Nas redes sociais, muitos seguidores acreditam que essa repercussão negativa está relacionada ao fato de Ariel ser interpretada por uma atriz negra. Desde que Halle foi anunciada como a personagem-título do live action, ela tem lidado com críticas nas redes sociais de pessoas que alegam que ela não se parece com a princesa da animação de 1989. Em uma recente entrevista à Variety, a atriz contou que foram seus avós que a ajudaram a lidar com os ataques racistas. “Foi uma coisa inspiradora e linda ouvir suas palavras de encorajamento me dizendo: ‘Você não entende o que isso está fazendo por nós, por nossa comunidade, por todas as meninas negras e pardas que vão se ver em você’”, contou Halle. “A Pequena Sereia” chega aos cinemas em maio de 2023.

a quantidade de dislike que o teaser de a pequena sereia tá recebendo só pq é uma atriz negra interpretando a ariel chega a dar nojo, sério — lia (@spidrmurdock) September 11, 2022

sério eu não acredito que a pequena sereia tá tendo tanto dislike assim mds o mundo é racista demais — agnes (@here4demis) September 11, 2022

é tão triste vê essa galera dando dislike no teaser de a pequena sereia só pelo simples fato de não colocarem uma branca e ruiva no filme — caah (@munsonlynch) September 11, 2022

Pessoas dando dislike no trailler de “A pequena sereia” por que a atriz é negra vão pro caralho — Kauan Gabriel (@Kauangabrielof) September 12, 2022